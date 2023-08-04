Belediye İşçilerinden Başkan Öztürk'e Zam Teşekkürü

Yahyalı Belediyesi işçileri; geçtiğimiz günlerde toplu iş sözleşmesini imzalayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ e ziyarette bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette belediye işçileri toplu iş sözleşmesiyle maaşlarına yüzde 46 zam yapan Başkan Esat Öztürk’ e teşekkür etti. Ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk; “Belediye çatısı altında görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçen gün Hizmet İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçilerimize yüzde 46 oranında zam yaptık. Ağız tadıyla yesinler. Bu ilçeye severek hizmet ediyoruz. Biz insanımızı, ilçemizi seviyoruz. Nazik ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ağaç dalı ile budağı derler. İlçemize yaptığımız güzel çalışmaları Esat Öztürk tek başına yapmıyor. Sabahın erken saatlerinde iş başı yaparak akşama kadar bu ilçenin kahrını çeken sizler yapıyorsunuz. Sizler bizim kılcal damarlarımızsınız. Aldığınız zammı çocuklarınız ve aileniz ile birlikte güzel günlerde yiyiniz” diye konuştu.

İşçiler adına konuşan Hasan Hüseyin Aydoğan da; zam vesilesiyle Başkan Esat Öztürk’e teşekkür ederek, ilçe için en iyisini yapmaya gayret ettiklerini söyledi.