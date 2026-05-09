Belediye işçisi iş kazasında hayatını kaybetti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeleri Müdürlüğü'nde çalışan Ramazan Sadıç (26), dün geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesindeki döküm sahasında meydana geldi. Sahada meydana gelen iş kazasında Ramazan Sadıç, yaşamını yitirdi. 

Sadıç’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin tamamlanmasının ardından Sadıç'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Öğlen Cırgalan Mahallesi’ndeki Merkez Caminde kılınan cenaze namazına, Sadıç’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sadıç, mahalle mezarlığında toprağa verildi. 

Diğer yandan yaşanan olayla ilgili taziye mesajı yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Belediyemiz Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mesai arkadaşımız Ramazan Sadıç’ın vefatından dolayı derin üzüntü yaşıyoruz. Genç yaşta hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm belediye çalışanlarımıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

