Belediye önünde kendini ateşe verdi: 6 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda, eşi ve çocuğuyla birlikte belediye binası önüne gelen bir kişi üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Olayda eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve belediye personelleri yaralandı.

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  • 28.03.2023 14:19
  • Güncelleme: 29.03.2023 11:18
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Belediye önünde kendini ateşe verdi: 6 Yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda, eşi ve çocuğuyla birlikte belediye binası önüne gelen bir kişi üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Olayda eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve belediye personelleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı Belediyesi önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi bir süre burada bağırmaya başladı. Eşi ve çocuğuyla beraber olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce vatandaşlar, polis ve belediye işçileri müdahale etmek istedi. Dökülen benzinin alev almasıyla şahıs, eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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