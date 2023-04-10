Belediye önünde kendini yakan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe veren şahıs hayatını kaybetti.

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  • 10.04.2023 17:32
  • Güncelleme: 10.04.2023 18:30
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Belediye önünde kendini yakan şahıs hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe veren şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı Belediyesi önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ç., bir süre burada bağırmaya başladı. Eşi ve çocuğu yanında olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce vatandaşlar, polis ve belediye işçileri M.Ç.’ye müdahale etmek istedi. Dökülen benzinin alev almasıyla M.Ç., eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayatını kaybetti.

İHA

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