  • Haberler
  • Gündem
  • Belediyeler Kışa Hazır: Melikgazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Karşı Önlemlerini Aldı

Belediyeler Kışa Hazır: Melikgazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Karşı Önlemlerini Aldı

Kış aylarında yaşanabilecek yoğun kar yağışı ve buzlanmadan etkilenmemek için hazırlıklarını tamamlayan Melikgazi Belediyesi, kar yağışına karşı gerekli tüm planlamaları yaptı.

Belediyeler Kışa Hazır: Melikgazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Karşı Önlemlerini Aldı

24 Saat Görev Başında 120 Araçlık Filoyla Mücadele

Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek yoğun kar yağışı ve buzlanmalara karşı Melikgazi Belediyesi karla mücadele ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak kış şartlarına karşı tüm tedbirlerimizi aldık ve ekiplerimizi her an müdahaleye hazır hale getirdik. Bu kapsamda ilgili müdürlüklerimizle kış boyunca uygulanacak karla mücadele eylem planımızı hazırladık. Belediye bünyesindeki tüm birimlerin görev dağılımını düzenledik.

Karla mücadelede kullanılacak tüm iş makinelerini kış koşullarına uygun hale getirdik. İlçemizin tüm mahallelerinde merkez ve kırsal olmak üzere trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacağız. Tüm karla mücadele araçlarımızla 2 vardiya 24 saat teyakkuzda bekliyoruz. Kar ve buzlanmayla mücadelede kullanılacak tuz ihtiyacımızı karşıladık ve yaklaşık 14 bin tonluk stok oluşturduk.

Belediyemiz, kış boyunca kesintisiz mücadele edecek ekipman ve personele sahip. Kar küreme, tuzlama, greyder, kepçe, yol süpürme araçlarımız olmak üzere 120 adet aracımız ve 387 personelimiz kış boyunca görev yapacak. Toplumsal yaşamın konforlu ve güvenli bir şekilde devam edebilmesi için tüm imkanlarımızla gece gündüz sahada olacağız. Ayrıca vatandaşlarımızın da karlı havalarda kış şartlarına uygun hareket etmesi çok önemli. Kış lastiği bulunmayan araçlarla kesinlikle trafiğe çıkılmamalı. Kar kış demeden sahada çalışan özverili mesai arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ederim.” dedi.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes'te sezon 18 Aralık'ta açılıyor
Erciyes’te sezon 18 Aralık’ta açılıyor
Kayseri'de Kasım ayında da konut satışları ivme kazanmadı
Kayseri’de Kasım ayında da konut satışları ivme kazanmadı
Saadet Partisi'nden Yerli Malı Haftası'nda Ekonomik Bağımsızlık Vurgusu
Saadet Partisi'nden Yerli Malı Haftası'nda Ekonomik Bağımsızlık Vurgusu
Akçakaya ve Endürlük'te 30 Prestijli Parsel İhaleyle Satışta
Akçakaya ve Endürlük’te 30 Prestijli Parsel İhaleyle Satışta
KAYSO'dan TOBB Türkiye 100'e Giren Firmalara Tebrik Ziyareti
KAYSO’dan TOBB Türkiye 100’e Giren Firmalara Tebrik Ziyareti
Vali Çiçek, 'Kayseri sanayi ve ticaret açısından ülkemizin önde gelen illerinden biridir'
Vali Çiçek, “Kayseri sanayi ve ticaret açısından ülkemizin önde gelen illerinden biridir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!