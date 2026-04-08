Belediyelerde haşere ile mücadele başladı

Çevre sağlığı için bahar dönemiyle beraber ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak çevre temizliğine önem verdiğimiz gibi haşereler ve sineklerin ilaçlanmasına da önem veriyoruz' dedi.

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerde, yağmur suyu kanallarında ve rögarlarda larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yaptı.

Haşerelerin çoğalma ihtimali olan yerler başta olmak üzere ilçe genelinde belirli periyotlarla ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak çevre temizliğine önem verdiğimiz gibi haşereler ve sineklerin ilaçlanmasına da önem veriyoruz. Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi için Melikgazi ilçemizin genelinde karasinek, sivrisinek, larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladık. Özellikle yaz aylarında artış gösteren haşere sorununa karşı önleyici adımları yaz ayları gelmeden başlattık. Temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Melikgazi için doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlama çalışması yapıyoruz. İlaçlama ekiplerimiz, yeşil alanlar, parklar, refüjler, rögarlar, çöp konteynerleri, su kanalları gibi alanlarda larva ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı. Haşerelerin çoğalma ihtimali olan yerler başta olmak üzere ilçe genelinde belirli periyotlarla ilaçlama çalışmalarımız devam edecek. İlçemizin temizliği ve sağlığı için özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Haber Merkezi

