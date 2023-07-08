Belediyenin 2 aydır sermediği asfalt mahalle halkını isyan ettirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde belediyenin yaklaşık 2 ay önce yenilemek için kazıdığı asfaltı sermemesi mahalle halkını isyan ettirdi.

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  • 08.07.2023 09:39
  • Güncelleme: 08.07.2023 10:23
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Belediyenin 2 aydır sermediği asfalt mahalle halkını isyan ettirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde belediyenin yaklaşık 2 ay önce yenilemek için kazıdığı asfaltı sermemesi mahalle halkını isyan ettirdi.

İlçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Akbülbül Caddesi’nde yaklaşık 2 ay önce yenilenmesi için asfalt kazındı. Altyapı çalışmalarını yürüten belediyenin asfalt sermemesi üzerine mahallede oturan vatandaşlar bilgi almak için belediyeyi aradıklarında ise tüm işlemlerin bittiğini fakat Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından uygulanacak işlemlerin bitmediği cevabını aldılar. Yaklaşık 2 aydır asfaltı bulunmayan mahalledeki vatandaşlar, araç geçişlerinde kalkan toz tabakası nedeni ile bahçelerinde bile oturamadıklarını söyleyerek yetkililerden işlemlerin tamamlanmasını istiyor.

"Bir sürü rezilliğe rağmen hala hiçbir hareket yok"

Yaklaşık 5-6 gündür konu ile ilgili hem belediye hem de KASKİ ile iletişime geçtiğini fakat hiçbir çalışmanın olmadığını söyleyen mahalle sakini Serap Engez, “Burası Ertuğrul Gazi Mahallesi Akbülbül Caddesi. Yaklaşık 2 ay önce bu yol kazınmış ve kazındığı zaman da elektrik ve KASKİ’nin bir takım işlemleri oluyormuş. Burada bazı işler halledilmiş ama KASKİ ile alakalı sıkıntı henüz giderilmediği için biz burada mağdur olduk. Burada evlerimiz bahçeli ve burası toz toprak içinde. Çıkıp bahçemizde oturamıyoruz. Sıcaklık çok fazla ve camı balkonu açamıyoruz. Burada bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. Yaklaşık 5-6 gündür hem Kocasinan Belediyesi ile hem de KASKİ ile görüşülüyor. En kısa zamanda olacak gibi söylendi ama hiçbir faaliyet yok, hiçbir hareket yok hala. Otobüsler buradan geçiyor, adamlar gaza basıp geçiyor burası toz toprak oluyor. Arabalarımız mahvoluyor. Yıkatıyoruz tekrardan batıyor. Bir de benim açık otoparkım var fakat asfalt kazındığı için aracımla otoparkıma giremiyorum. Aracın tamponunda ciddi hasarlar meydana geldi. Bunun dışında da ilk kazı sırasında elektrikte sıkıntı yaşandı bu da alarmımızı aktif hale getirdi. İçeride prizlerde sıkıntı oluştu, onları yaptırdık. Bir sürü rezilliğe rağmen hala hiçbir hareket yok. Artık herkes işinin başına gelerek yapması gerekeni yapsın” dedi.

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İHA

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