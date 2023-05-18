Belediyenin bahçesine konan oğul paniğe yol açtı

Arıların 'oğul' vermesi sonrası çıkan arıların Kocasinan Belediyesi'nin avlusunda bulunan süs ağacına konması paniğe yok açtı.

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  • 18.05.2023 09:39
  • Güncelleme: 18.05.2023 10:32
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Belediyenin bahçesine konan oğul paniğe yol açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Arıların ’oğul’ vermesi sonrası çıkan arıların Kocasinan Belediyesi’nin avlusunda bulunan süs ağacına konması paniğe yok açtı.

Arıların oğul vermesi sonrası çıkan arıların Kocasinan Belediyesi’nin avlusunda bulunan süs ağacına konmasının ardından film gibi operasyon başladı. İşlerini halletmek için belediyeye gelen vatandaşlarında ilgisini çeken olayda arıcılıkla uğraşan bir vatandaş, ‘Oğul’u yakalamak adına bir eline kova alıp, kraliçe arının kova içerisine düşmesini sağlamaya çalışması da renkli görüntülere sahne oldu. Arılar zaman zaman etrafa yayılırken, panik yaşandı.

Ekipler, çalışmanın ardından arıları bir kovana alarak bölgeden uzaklaştırdı.

Uzmanlara göre; arı kolonilerinin doğal çoğalma biçimleri oğul verme şeklinde geçekleşir. ‘Oğul’, bir çoğalma davranışı olarak görülür. Koloni çoğalma ihtiyacı duyduğunda, fizyolojik, üreme ve metabolizmasında bir takım değişim meydana gelir. Tüm bu değişimler bir sistem dahilinde ve belirli bir süreyi kapsar. Sürenin sonunda kolonideki bir grup işçi arı eski veya bu süreçte yetiştirdikleri ana arı ile birlikte koloniyi terk ederek yeni bir barınak veya yuvada aile oluştururlar. Bal arıları, bu davranışı ancak uygun şartlar oluştuğunda gösterir. Arıların oğul vermesi bahar döneminde veya yaz mevsiminde yaşanır. Arılar, ‘Oğul´ verdikten sonra halk arasında kabul edilen ve uygulanan çeşitli yöntemler vardır. Teneke çalmak, iki taşı birbirine ses çıkacak şekilde vurma ve arıların üzerine toprak atmak gibi yöntemlerle gaye aynı ananın yere düşmesini veya bir yere konmasını sağlamaktır. Bazı arıcılar ise ‘Oğul’u alçak ve rahat alınabilmelerini bir yere konmasını sağlamak için oğul otu adı verilen melisa veya oğul parfümü sürerek yakına konmasını sağladıklarını belirtmişlerdir.

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İHA

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