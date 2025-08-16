Belediyenin değişen logosunun hikayesi

Yapım süreci ve anlamı hakkında bilgiler veren tasarımcı Hayati Yılmaz, “Kalıcı bir eser bırakmak nasıl bir mimar için önemliyse, bizim gibi tasarımcılar için de çok önemlidir. Acaba diyorum 30 yıl sonra torunlarım olduğunda onlara bu logoyu gösterebilecek miyim? Bu çok farklı bir mutluluk ve gurur kaynağı. O yüzden bu logoya çok önem verdik” dedi.

Melikgazi Belediyesi’nin değişen logosunun birçok anlamı var. Erciyes’ten Selçuklu Kartalına, Selçuklu Kartalı’ndan Çifte Kümbet’e kadar birçok farklı anlam taşıyor. Erciyes’den Selçuklu Kartalına, Selçuklu Kartalı’ndan Çifte Kümbet’e kadar birçok farklı anlam taşıyan logonun; Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tarafından direkt beğenildiğini, yeni logonun daha modern bir belediye anlayışıyla yönetildiğini göstermek için yapıldığını ifade eden tasarımcı Hayri Yılmaz, “Bayramdan önce bizi belediyeden aradılar. Mustafa beyin bizimle görüşmek istediğini söylediler. Gittik ekipçe görüştük. Zaten Mustafa beyin aklında bir fikir vardı, bir vizyon vardı. Bunu bize iletti. Öncesinde kendileri bir logo yarışması yapalım demişler. Ama sağ olsun kendisi bize çok fazla güvendiği için bizim arkadaşlar bu işi çözerler dedi. Ve işi bize teslim etti. İki hafta boyunca bize zaman verdi. Biz iki hafta boyunca çalıştık. Sonrasında 10-15 kişilik bir heyete logoyu sunduk. Direkt beğenildi zaten logo. Üstünde sonradan ufak tefek revizeler yapıldı. Amaç da Melikgazi’nin daha modern bir belediye anlayışıya yönetildiğini göstermekti. Ama bir diğer amaç da tamamen valilik ve Büyükşehir’in logosundan ayrışmaktı” ifadelerinde bulundu.

‘BAŞKAN TARAFINDAN DİREKT ONAYLANDI’

Tasarımcı Yılmaz, ekip çalışması ile projeyi 2 hafta süre içerisinde yaptıklarını, Palancıoğlu’nun ise logoyu direkt onayladığını vurguladı. Yılmaz, “Önce direkt başkanla görüştük. Başkan bey kendi fikirlerini, isteklerini, beğendiği logoları bize iletti. Başkan beyle birlikte yarım saat beyin fırtınası geliştirdik. Sonrasında kafamızda bir şeyler oluştu. Akabinde bize 2 hafta süre verildi. Logoyu kimler çalışacak diye arkadaşlarla burada bir proje dağılımı yaptık. Önce birlikte oturup logoda hangi motiflerin, hangi sembollerin, Kayseri’nin hangi değerlerinin yer alması gerektiğini konuştuk. Sonrasında bütün tasarım ekibi kendince çizim yaptı. Ardından 3 tane fikri seçtik. Onu da tasarıma döktük. Sonrasında da başkan beye ilettik. Beklenenin aksine başkan tarafından direkt onaylandı” şeklinde konuştu.

‘ÇİFT BAŞLI KARTAL KENDİ FİKRİYDİ’

Yılmaz, tasarımların uzun bir çizim sürecinden geçtiğini ifade etti. Yılmaz, “Başkan bey biz Selçuklu şehriyiz demişti. Zaten şehrimiz tamamen Selçuklu eserleriyle dolu. Ama bunları bugüne kadar hiçbir yerde vurgulamamışız demişti. O yüzden çift başlı kartal direkt kendi fikriydi. Bu ana temamızdı. Çifte Kümbetlerimiz olsun, buranın bir eğitim şehri olduğunu vurgulayalım denildi. Erciyes dağımız istendi. Sonra biz bunları çizgisel nasıl dökebiliriz kağıda diye düşündük. Ama bunları tasarımcılar iyi bilir. Bir logoda birden fazla mesaj vermek hakikaten çok zordur. O yüzden minimal çizgilerle çalışmak zorunda kalıyorsunuz. O manada hepsinin bir anlamı var. Çok uzun bir süreçten geçti. Gerçekten logoyu yaptık çizdik yaptık çizdik sürekli tekrar bozduk. Çünkü onun bir matematiği de var. Ciddi teknik de bir süreci vardı. Bir logoyu düşünmek çok uzun süre alır. Çizmek ise genellikle hızlı olur. Ama logoda çizmesi çok uzun sürdü. Çünkü o çizgileri denk getirmek hesaplamak hakikaten zordu. Ama şu an belediyemiz için evrensel, bütün kurallara uygun bir logo tasarladık” dedi.

’30 YIL SONRA TORUNLARIM BU LOGOYU GÖREBİLECEK Mİ?’

Tasarımcı Hayati Yılmaz, şirkette normal bir logo için birkaç kişinin çalıştığını, ancak bu logo için tüm ekibin emek verdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Tabii ki eski logoya karşı duygusal bağları olan insanlar oldu. Biz de çok merakla takip ettik. Hem sizin yaptığınız zamandaki haberin altındaki yorumları hem belediyeye gelen yorumları takip ettik. Ama yüzde 90 gayet olumluydu. Çok da güzel uygulandı sahada. Bizim için oradan da çok güzel geri dönüşler oldu. Kalıcı bir eser bırakmak nasıl bir mimar için önemliyse, bizim gibi tasarımcılar için de çok önemlidir. Acaba diyorum 30 yıl sonra torunlarım olduğunda onlara bu logoyu gösterebilecek miyim? Bu çok farklı bir mutluluk ve gurur kaynağı. O yüzden bu logoya çok önem verdik. Bizim şirkette bir logo için tüm ekip çalışmaz. Bu mümkün de değil zaten. Ama bu logo için gerçekten tüm ekip işi gücü bırakıp tamamen bu işe odaklandı.”