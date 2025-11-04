Belgesel çekerken tarihi yazıt buldu

Kayseri Belgesel Koordinatörleri Derneği Başkanı Öner Çalış, belgesel çekimleri için gittiği bir ilçeye bulunan köyde sokaklarda gezi yaparken eski bir türbe kalıntısında mezarın baş ucuna dikilmiş taş dikkatini çekti. Köy muhtarından yeterli bilgiyi alamayan Çalış, yazıtın resimlerini çekerken üzeri açık türbenin yan baş ucunda ise bir kayaya işlenmiş kılıç kabartması dikkatini çekti. Ayrıca mezar yanında mermere işlenmiş motifli kalıntılar dikkatini çekti. Ayak ucunda delikli bir kaya daha bulunan türbede bir kısmı toprak altında kaldığı için kimsenin dikkatini çekmeyen kitabe yan taraftaki inşaat çalışmasında işçilerin hatası dolayısıyla kısmen çimento dökülerek yeniden bulunduğu yere traktör yardımıyla dikildi.

Bu tarihi bir kiliseden kalma yazıtın video ve resimlerini elde eden Yönetmen Öner Çalış, ülke genelinde eşi bulunmayan harflerle yazılmış bu taşı araştırmalar sonucu bir kilisiye ait restorasyonun bilgilerinin yer aldığını ifade etti. Uzmanlardan aldığı bilgiye göre taş, orta Bizans dönemi MS 11.-12. yy. olarak İçinde “w” ve “epsilonlar” harfleri olması dolayısıyla dikkat çekti. Kalan taşlar ise yazıt üzerine külah olarak konmuş.

Üzerinde tarihin olup olmadığı , video ve fotoğraf yardımıyla kısmen okunan kitabede uzmanlar tarafından şu bilgilere rastlandı;’’ "… ve Tanrı’nın bu kutsal tapınağı (ve/veya kubbesi de) temellerinden itibaren (yeniden) inşa edildi; dindar kişiler tarafından’’.

Kitabede ise elle kağıda dökülen Grek Yunan alfabesine göre epigrafi uzmanları tarafından kısmen okunan yazı şu şekilde, "[...]ς κ(αι) εκ βάθρω(ν) ήγερθ(η) το θ(ο)λ(ιν) τε του παρόντο(ς) γω[?]ιου θ(εο)υ ευσεβείς" ...

Eşi benzeri olmayan eserin Kayseri tarihi açısından önemli olduğu belirtilirken yazıtın Kayseri Kalesi Müzesi’ne kaldırılması beklenecek.