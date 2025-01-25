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Belgesel Yapımcısı Tekatlı: 'Bugün burada bir fitili ateşledik'

Belgesel Yapımcısı Doğan Tekatlı, 'Bugün burada bir fitili ateşledik. Daha önce yapılmamışı yapma hedefimiz vardı ve bunu bir şekilde hayata geçirdik. Bu projenin Erciyes ve Türkiye'nin kültürel potansiyelini daha da artıracak bir noktaya getireceğini düşünüyorum' dedi.

Belgesel Yapımcısı Tekatlı: 'Bugün burada bir fitili ateşledik'

Kayseradar medya sponsorluğunda hazırlanan Kapadokya’nın Gizemli Mabedi Erciyes Belgeseli, ilk gösterimiyle Erciyes Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu. Burada konuşan Belgesel Yapımcısı Doğan Tekatlı; “Gururluyuz, heyecanlıyız ve bugün burada bir fitili ateşledik. Daha önce yapılmamışı yapma hedefimiz vardı ve bunu bir şekilde hayata geçirdik. Bu projenin Erciyes ve Türkiye’nin kültürel potansiyelini daha da artıracak bir noktaya getireceğini düşünüyorum. Çünkü yaptığımız iş aslında bir hikaye anlatma. Yaşadığımız yerin gördüğümüz imgenin her gün bize yön veren mabedin tabiri caizse, hikayesini anlattık. Dileriz ki bundan sonrası için Erciyes herkeste daha farklı anlamlar ifade eder istediğimiz bu” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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