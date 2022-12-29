Belgesi olmadan alkol satışı yapan işletmelere operasyon
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Erciyes Oteller Bölgesinde belgesi olmadan alkol satışı yaptığı belirlenen iki işletmeye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 858 şişe alkole el konuldu.
- 29.12.2022 15:36
- Güncelleme: 29.12.2022 16:31
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; Erciyes Oteller Bölgesinde belgesi olmadan alkol satışı yaptığı belirlenen iki işletmeye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 858 şişe alkole el konuldu.
Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Melikgazi/Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciyes Oteller Bölgesinde yapılan denetimlerde; 2 işletmenin alkollü içki satış belgesi olmadan içki satışı yaptığı tespit edildi. Denetimlerde toplam 858 şişe çeşitli marka ve türdeki alkollü içkiye el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.