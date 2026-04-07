Bellona Mobilya Paris'te yeni mağazasını hizmete açtı

Mobilya sektörünün önde gelen markalarından Bellona, global büyüme stratejisi kapsamında yurt dışı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Fransa’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Corbeil-Essonnes / Paris’te hizmete giren yeni mağaza, modern tasarımı ve fonksiyonel ürünleriyle Fransız tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Toplam 800 metrekarelik alanda kurulan mağazanın açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene, Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kamil Şirikçi, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Serdar Karavil, Bellona İhracat Direktörü Arif Emre Ölmeztoprak ile birlikte üst düzey yönetici ve davetli katıldı.

Açılışta konuşan Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Serdar Karavil, Fransa pazarının stratejik önemine dikkat çektiğini belirterek“Bellona olarak kalite anlayışımızı, tasarım gücümüzü ve müşteri odaklı hizmet yaklaşımımızı

uluslararası pazarlarda daha görünür hale getirmek için kararlılıkla ilerliyoruz. Fransa, markamız açısından stratejik öneme sahip ve yüksek

potansiyel barındıran pazarlardan biri. Paris’te açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni mağazamızın, Bellona’nın Avrupa’daki marka gücünü daha da artıracağına ve büyüme hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İş ortağımız Tahsin Oruç Bey ile hayata

geçirilen bu kıymetli yatırımın markamız adına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.