Bellona Uluslararası Görme Engelliler Futbol Turnuvası Erciyes CUP 2026'da Türk Milli Takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı

Bellona Uluslararası Görme Engelliler Futbol Turnuvası Erciyes CUP 2026 gala yemeği düzenlendi. Düzenlenen gala yemeğinde turnuvaya katılan Romanya, Almanya ve Türkiye Milli Takımları’na ödülleri verildi. Gala gecesine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kamil Şirikçi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, antrenörler ve sporcular katıldı. Düzenlenen gala yemeğinde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kalplerdeki engelin ancak sporla aşılabileceğini belirterek, “Bugün daha mutlu bir şekilde konuşabileceğiz. Çünkü artık Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla, çabalarıyla ve müracaatıyla 2029 Dünya Spor Başkenti seçilmiş bir ilin Valisi olarak hitap ediyorum ve bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bu şehir sporda harikalar yapıyor ve yapmaya devam edecek. Bakın, hep söylediğim bir şey var: Biz gözlerimizdeki engeli değil; ayaklarımızda, kollarımızda, koku duyumuzdaki engeli değil, kalplerimizdeki engeli ancak sporla aşabiliriz ve ancak sporla aşacağız. Bütün bağımlılıklara karşı, bütün gençlerimizi dünyanın neresinde olursa olsun zehirlemek isteyenlere karşı meydan okumayı ancak sporla yapacağız. İşte görme engelliler bunu yapıyorlar ve diyorlar ki; 'Evet, gözlerimiz görmeyebilir’ ama biz sadece görme engelliler için değil, tüm gençlerimiz için bir model ortaya koyuyoruz. Sporla var oluyoruz. Sporla birçok meseleye çare olunabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Almanya, Romanya, Türkiye gözlerin ötesinde, kalp gözüyle birbirine bakarak bu şampiyonada muhteşem işler yaptılar” şeklinde konuştu.

Bellona Uluslararası Görme Engelliler Futbol Turnuvası Erciyes CUP 2026 gala yemeğinde açıklamalarda bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Romanya ve Almanya milli takımlarına teşekkür etti. Başkan Yıldırım, “Fransa'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nın bir ön hazırlığı olan B1 Futbol Özel Turnuvası'na iştirak eden Romanya ve Almanya milli takımlarına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kamil Şirikçi ise ana sponsor olarak destek vermekten mutluluk duyduklarını vurgulayarak, “Spor Federasyonu'nun öncülüğünde düzenlenen bu anlamlı turnuvaya Bellona olarak ana sponsor sıfatıyla destek vermekten büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyoruz” açıklamalarında bulundu.