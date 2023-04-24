Belsin bölgesinde çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin Bölgesi 16. Etap ve batı bölgesi tarafında ki muhtelif yerlere çevre düzenlemesi yaya yolu ve otopark çalışması yapılacağını söyledi. Bu çerçevede Belsin bölgesinde 37 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi yapılacak.

PAYLAŞ
  • 24.04.2023 16:41
  • Güncelleme: 24.04.2023 17:29
  • 55
Belsin bölgesinde çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark yapılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin Bölgesi 16. Etap ve batı bölgesi tarafında ki muhtelif yerlere çevre düzenlemesi yaya yolu ve otopark çalışması yapılacağını söyledi. Bu çerçevede Belsin bölgesinde 37 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi yapılacak.

Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin gelişmesi ve daha modern hale gelmesi adına yapılan çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bizler bu ilçeyi geleceğe taşırken, yepyeni yollar, caddeler, kavşaklar ve meydanlar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir bir projelerimizi hayata geçiriyoruz. İlçe genelinde ulaşıma önem veriyor, güvenli, seri ve etkin bir ulaşım için yeni yol, bakım ve onarım işleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarına da devam ediyoruz. Ulaşım yatırımlarımız sadece araç trafiğini içine almıyor. Halkımızın yaya, bisiklet ve araçları ile daha rahat ulaşmalarını, park etme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İhtiyaç olan yerlerde çevre düzenleme çalışmaları yapacağız. Kullanıma veya alt yapı çalışmalarına bağlı olarak bozulan asfalt ve kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız devam edecek. 2023 Yılı Bel-Sin Bölgesi 16. etap ve Batı bölgesi tarafında muhtelif yerlere çevre düzenlemesi yaya yolu ve otopark çalışması yapacağız. 37 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi yapacağız. İlçemizi daha güzel ve nitelikli hale getirmek adına yaptığımız tüm çalışmalarımız Melikgazi’mize hayırlı olsun" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Savunma Sanayi Donanımları Kayseri'de Sergilenecek

Savunma Sanayi Donanımları Kayseri'de Sergilenecek

Prof. Zülfikar Durmuş, NEVÜ İlahiyat Dekanı oldu

Prof. Zülfikar Durmuş, NEVÜ İlahiyat Dekanı oldu

CHP adayı Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

CHP adayı Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

Fevzi Konaç'tan adaylara manidar tavsiye

Fevzi Konaç'tan adaylara manidar tavsiye

ERÜ'de 'Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü ve Çözüm Önerileri' paneli düzenlendi

ERÜ'de 'Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü ve Çözüm Önerileri' paneli düzenlendi

Hacılar'da 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla Kutlandı

Hacılar'da 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla Kutlandı

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Adayı Timuçin: 'Kayseri'yi Cumhur İttifakı ile 10-0 alacağız'

Milletvekili Adayı Timuçin: “Kayseri’yi Cumhur İttifakı ile 10-0 alacağız”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumartesi günü Kayseri'ye geliyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumartesi günü Kayseri’ye geliyor

DAHA FAZLA
1 haftada 12 bin 562 şahıs sorgulandı

1 haftada 12 bin 562 şahıs sorgulandı

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Irmağa düşen köpeği ekipler kurtardı

Irmağa düşen köpeği ekipler kurtardı

23 yıl hapis cezası bulunan firari kovalamaca sonucu yakalandı

23 yıl hapis cezası bulunan firari kovalamaca sonucu yakalandı

Yöresel Ürünler Fuarı'nda depremzede esnafa destek

Yöresel Ürünler Fuarı'nda depremzede esnafa destek