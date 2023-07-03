Belsin'de 4 kilometrelik yolda asfaltlama yapıldı

Melikgazi Belediyesi, ilçenin tamamındaki cadde ve sokakların çok daha konforlu ve modern bir görünüme kavuşması amacıyla ilçede altyapı yenileme, asfalt serimi parke yol ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Belsin'de yaklaşık 4 kilometrelik yolda asfalt çalışması yapıldı.

PAYLAŞ
  • 03.07.2023 08:40
  • Güncelleme: 03.07.2023 10:48
  • 55
Belsin'de 4 kilometrelik yolda asfaltlama yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, ilçenin tamamındaki cadde ve sokakların çok daha konforlu ve modern bir görünüme kavuşması amacıyla ilçede altyapı yenileme, asfalt serimi parke yol ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Belsin’de yaklaşık 4 kilometrelik yolda asfalt çalışması yapıldı.

Tüm mahallelerde yoğun bir şekilde yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yürüttüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak yolun medeniyettir bilinciyle ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından belirlenen öncelikli mahalle ve caddelerde çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Belsin’de Şehit Mehmet Baydur ve Anamur Caddesinde asfalt serimi gerçekleştiriliyor. 2 kilometre gidiş 2 kilometre geliş olmak üzere yolumuz toplamda 4 kilometre. Yaklaşık 11 bin ton asfalt kullanıldı. Buradaki çalışmanın tamamlanması ile birlikte ekiplerimiz ihtiyaç duyulan diğer bölgelere geçecekler. Bugüne kadar asfalt serimi yapılmamış birçok yolumuzun, ulaşımını rahatlattık. İlçemizde hem asfaltlama ve hem kaldırım çalışmalarına tüm hızımızla devam edeceğiz. Alt yapı eksikliklerini ekiplerimizle birlikte kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Melikgazi’mizde ulaşımda konfor ve güveni sağladık. Asfalt çalışmalarında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Yaz Okulu Açılış Programı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Yaz Okulu Açılış Programı'na katıldı

Büyükkılıç, 'Buralar sizlerin bilgi birikimiyle ayrılacağı yer olacak'

Büyükkılıç, “Buralar sizlerin bilgi birikimiyle ayrılacağı yer olacak”

Yahyalı Soğulcak Yaylası Trap atışları yapıldı

Yahyalı Soğulcak Yaylası Trap atışları yapıldı

Hayvanat Bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti

Hayvanat Bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti

Çevreye atılan cam anız yangınına sebep oluyor

Çevreye atılan cam anız yangınına sebep oluyor

İYİ Partili Keskinkılıç, istifa etti

İYİ Partili Keskinkılıç, istifa etti

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

6
Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

DAHA FAZLA
Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı

Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı

ERÜ'de bayramlaşma töreni düzenlendi

ERÜ'de bayramlaşma töreni düzenlendi