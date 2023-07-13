Belsin'de 5 kilometrelik yol yenilendi

Tüm mahallelerde yoğun bir şekilde yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yürüten Melikgazi Belediyesi, gidiş geliş 5 kilometre uzunluğu olan Belsin Şehit Mehmet Baydur Caddesi'nde yol yenileme çalışması yaptı.

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  • 13.07.2023 12:40
  • Güncelleme: 13.07.2023 13:06
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Belsin'de 5 kilometrelik yol yenilendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tüm mahallelerde yoğun bir şekilde yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yürüten Melikgazi Belediyesi, gidiş geliş 5 kilometre uzunluğu olan Belsin Şehit Mehmet Baydur Caddesi’nde yol yenileme çalışması yaptı.

Melikgazi’de ulaşımda konfor ve güveni sağlamak için yeni yol çalışmaları ve bakım onarım yaptıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belsin’de 12.000 ton asfalt, 15.000 ton alt yapı malzemesi ile gidiş geliş 2 yönlü olmak üzere 5 kilometrelik yolda yenileme çalışması yaptık. Burası bitti, hizmete hazır. 20 milyon liralık bir yatırımı Belsin bölgesine kazandırdık. Allah kaza bela vermesin. En kısa zamanda buraya yeni projelerimizi de yapacağız. Burada bir akıl küpü kütüphanesi de yapmayı planlıyoruz. Muhtarımızla birlikte istişare halinde koordineli olarak işlerimizi yapıyoruz. İhtiyaçlar dahilinde elimizden geldiğince projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemizde hem asfaltlama ve hem kaldırım çalışmalarına tüm hızımızla devam edeceğiz” dedi.

Yapılan hizmetler için Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür eden 30 ağustos Mahalle Muhtarı Tarkan Çolak da, “Mahallemize çok güzel hizmetler geliyor. Bir dediğimiz iki edilmiyor. Yollardaki sıkıntımızda sonra 5 kilometrelik yolumuz komple yenilendi. Hizmet ayağımıza geliyor. Tüm Melikgazi personelinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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İHA

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