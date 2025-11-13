Belsin'de kamelyayı ateşe veren çocuklar yakalandı

Belsin'de kamelyayı ateşe veren 4 çocuk polis ekiplerince yakalanarak suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında gereli idari işlemler başlatıldı.

Belsin'de kamelyayı ateşe veren çocuklar yakalandı

Kayseri il emniyet müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince; “Belsin’de parkta yakılan ateş patlayarak kamelyaya zarar verdi” konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.B. (15), B.G. (14), H.C.A. (14) ve Y.F.R. (14) isimli suça sürüklenen çocuklar yakalandı. Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında gerekli adli/idari işlemler başlatıldı.

