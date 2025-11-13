Belsin'de kamelyayı ateşe veren çocuklar yakalandı
Belsin'de kamelyayı ateşe veren 4 çocuk polis ekiplerince yakalanarak suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında gereli idari işlemler başlatıldı.
Kayseri il emniyet müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince; “Belsin’de parkta yakılan ateş patlayarak kamelyaya zarar verdi” konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.B. (15), B.G. (14), H.C.A. (14) ve Y.F.R. (14) isimli suça sürüklenen çocuklar yakalandı. Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında gerekli adli/idari işlemler başlatıldı.