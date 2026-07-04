Belsin Kürsü'de Kapalı Kapılar Ardında Bir Mescit

Hayırseverin yaptığı mescit kapalı

Bir hayırsever tarafından park içine abdesthane ve mescit olarak inşa edilen yapının kapalı olması mahalle sakinlerinde üzüntüye yol açtı. Özellikle akşam namazı için gelen kadın ve erkekler, kapalı kapılarla karşılaşıyor. Vatandaşlar, “O hayır sahibinin vicdanı rahatsızdır, vefat ettiyse ruhu azap içindedir” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

“Belediye neden sahip çıkmıyor?”

Mahalle sakinleri, Melikgazi Belediyesi’ne çağrıda bulunarak mescidin yeniden açılmasını istedi. “Çarşı, dükkân, düğün salonu açmak sosyal ihtiyaçtır ama sıra ibadete geldiğinde neden ihmal ediliyor?” diyerek eleştirilerini dile getirdiler.

İnanç özgürlüğü ve toplumsal ihtiyaç

Yoğun insan trafiğine rağmen namaz kılmak için gelenlerin sayısının az olması, hem inanç özgürlüğü hem de toplumsal ihtiyaçlar açısından ciddi bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, mescidin yeniden açılması için belediyeden adım bekliyor.

Bu gelişme, Belsin Kürsü’de ibadet mekânlarının eksikliği ve yerel yönetimlerin sorumluluğu üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.