Belsin Kürsü'de Kapalı Kapılar Ardında Bir Mescit
Melikgazi'nin en yoğun bölgelerinden biri olan Belsin Kürsü Mahallesi'nde, düğün salonları ve işyerleriyle çevrili kalabalık bir alanda ibadet için yapılan mescit kapalı durumda. Vatandaşlar, kapısındaki 'Mescit' yazısını görüp namaz kılmak için gelenlerin hayal kırıklığıyla geri dönmek zorunda kaldığını belirtiyor.
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