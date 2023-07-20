Belsin spor tesislerinde sona doğru

Kayseri’nin Belsin bölgesinde yer alan futbol sahasının bakım ve onarımı yapılırken 5 adet yeni kulüp binasının kaba inşaatı tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, sahayı ve yeni yapılan tesisi yerinde inceledi. Belsin bölgesinde faaliyet gösteren kulüp yöneticileri ile yerinde inceleme yapan Mutlu Önal, tesislerin Kayseri’ye ve Belsin’e çok yakıştığını söyledi. Kayseri amatör spor camiası olarak geleceğe ve gençliğe hizmet etmek istediklerini ifade eden Önal yaptığı açıklamada; “Belsin sahamızın kaba inşaatı tamamlandı. 5 kulübümüze ait kulüp binası olacak. Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu’na emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman sporun ve sporcun yanında. Kayserimize birçok yeni tesis yapıldı ve yapılacak. Hep birlikte spor camiasını bambaşka bir hale getirmek istiyoruz” dedi.