Belsin spor tesislerinde sona doğru

Kayseri'nin Belsin bölgesinde yer alan futbol sahasının bakım ve onarımı yapılırken 5 adet yeni kulüp binasının kaba inşaatı tamamlandı.

PAYLAŞ
  • 20.07.2023 14:19
  • Güncelleme: 21.07.2023 08:46
  • 43
Belsin spor tesislerinde sona doğru
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Belsin bölgesinde yer alan futbol sahasının bakım ve onarımı yapılırken 5 adet yeni kulüp binasının kaba inşaatı tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, sahayı ve yeni yapılan tesisi yerinde inceledi. Belsin bölgesinde faaliyet gösteren kulüp yöneticileri ile yerinde inceleme yapan Mutlu Önal, tesislerin Kayseri’ye ve Belsin’e çok yakıştığını söyledi. Kayseri amatör spor camiası olarak geleceğe ve gençliğe hizmet etmek istediklerini ifade eden Önal yaptığı açıklamada; “Belsin sahamızın kaba inşaatı tamamlandı. 5 kulübümüze ait kulüp binası olacak. Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu’na emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman sporun ve sporcun yanında. Kayserimize birçok yeni tesis yapıldı ve yapılacak. Hep birlikte spor camiasını bambaşka bir hale getirmek istiyoruz” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kuru ekmekle yaşam mücadelesi

Kuru ekmekle yaşam mücadelesi

Twitter'a reklam yasağı

Twitter’a reklam yasağı

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Dengesini kaybeden paraşütçü hafif yaralandı

Dengesini kaybeden paraşütçü hafif yaralandı

Motorine zam kesinleşti

Motorine zam kesinleşti

İşten eve gelen kadın hayatının şokunu yaşadı

İşten eve gelen kadın hayatının şokunu yaşadı

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

3
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

4
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

5
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabakcı İncesu'da GSBOkulları'nı ziyaret etti

Kabakcı İncesu'da GSBOkulları'nı ziyaret etti

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı gün yüzüne çıkıyor

İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısı gün yüzüne çıkıyor

DAHA FAZLA
Anız yangınları toprağın yapısını bozuyor

Anız yangınları toprağın yapısını bozuyor

Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezinin yapımı devam ediyor

Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezinin yapımı devam ediyor

Argıncık'ın 30 yıllık hayali

Argıncık'ın 30 yıllık hayali

Eski İl Başkanı Duran Soyuğur Hakk'a Yürüdü

Eski İl Başkanı Duran Soyuğur Hakk'a Yürüdü

O Mahalle 30 Yıldır İlçe Olmayı Bekliyor

O Mahalle 30 Yıldır İlçe Olmayı Bekliyor