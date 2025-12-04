Belsin yeni bir Kuran Kursu'na daha kavuşuyor

Farklı birçok alandaki projeyi ilçeye kazandıran Melikgazi Belediyesi, Kocatepe Mahallesi'nde hayata geçireceği Fatma Haskahveci Kur'an Kursu ile vatandaşların bir ihtiyacını daha giderecek.

Toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendiren Kur'an kursu yapımlarına önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak 58 mahallemizde hizmet yapıyoruz. Bunların içinde de en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de Kur'an kurslarımız. Kocatepe Mahallesi ve Tınaztepe Mahallemizin arasında bulunan Kur'an kursumuzu tamamlamış olduk. Peyzajına başladık içinin de tefrişatı yapılıyor. Projemize, rahmetli olan ve açılışına yetişemeyen Fatma Teyzemizin ismini veriyoruz. Adı Fatma Haskahveci Kur’an Kursu olacak. Mekânı cennet olsun. Okullar, camiler, sağlık ocakları, Kur'an kursları son derece önemli. Özellikle Kur’an kurslarımızda son dönemde yaptığımız mimari ile vatandaşlarımızın hem gönüllülerine hem de gözlerine hitap ediyoruz. Bu kurslarımız aynı zamanda da okul formatında çalışıyor. Alt katında çocuklarımız eğitim alıyor üst katında da kadınlarımız eğitim alıyor. Böylece bir sosyalleşme imkânı da sağlanıyor. Bu güzel eserin hayata geçmesine destek olan hayırseverimizin değerli ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah Fatma Teyze’nin ismi burada yaşayacak.” dedi.

 

 

