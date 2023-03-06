Belsinspor mutlu sona ulaştı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu lideri Belsinspor ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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  • 06.03.2023 10:54
  • Güncelleme: 06.03.2023 10:54
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Belsinspor mutlu sona ulaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu lideri Belsinspor ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2022-2023 futbol sezonunda Kayseri Şeker 1.Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Belsinspor ligin 20.haftasında hafta sonu oynadığı maçta Yeni Kıranardıspor karşısında 22.dakikada 3-0 öndeyken rakibinin 7 kişinin altına düşmesi sonrası maç hakem tarafından tatil edildi. 3-0 hükmen kazanan Belsinspor böylelikle bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek adını Süper Amatör Küme’ye yazdırdı.

Hükmen galibiyetin ardından mavi beyazlılar saha içerisinde şampiyonluğu meşale yakarak doyasıya kutladı. Mavi beyazlılar 2023-2024 futbol sezonunda bir üst lig olan Süper Amatör Küme’de mücadele edecekler. Belsinspor bu sezon geride kalan 20. hafta sonunda oynadığı 18 maçta 15 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 45 puan topladı. Mavi beyazlılar rakip filelere 61 gol atarken kalesinde ise 24 gol gördü.

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İHA

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