'Beni öldürecekler' dedi can havliyle çatıya çıktı
Kayseri'de F.G. isimli şahıs 'peşime takıldılar beni öldürecekler' diyerek 3 katlı binanın çatısına çıkıp yardım istedi.
- 09.09.2023 10:09
- Güncelleme: 09.09.2023 10:09
Olay, sabaha karşı saat 03:30 sularında Kılıçaslan Mahallesi’nde yaşandı. Husumetli olduğu kişiler tarafından kovalandığını iddia eden F.G., 3 katlı binanın çatısına çıkarak ‘2 araba peşime takıldılar, beni öldürecekler’ diye çığlık çığlığa vatandaşlardan yardım istedi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. F.G. polis ekiplerince çıktığı çatıdan indirilerek karakola götürüldü.
1ha
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