Kayseri Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar (Cildiye) Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Ragıp Ertaş, 1-31 Mayıs Cilt Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Cilt kanseri dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen deri kanserleri olarak geçiyor. Aslında farkındalığın en yüksek olması gereken kanser türü. Çünkü biliyorsunuz ki vücudumuzda deri, dışarıya olan yansımamız. Gelişen değişimleri de aslında rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Erken teşhis edildiğinde deri kanserleri yüzde 100’e yakın olan bir başarıyla sonuçlanıyor. Bu nedenle en büyük düşmanımız maalesef ihmal ve bilgi eksikliği. Klinik tecrübelerimiz ve bilimsel veriler gösteriyor ki deri kanserlerinin çoğunda çocukluk çağından itibaren kontrolsüz güneş hassasiyeti ve maruziyetinin yattığını biliyoruz. Ben halkımıza sadece yaz aylarında değil, her mevsimde güneşten korunmamız gerektiğini söylemek istiyorum” diye konuştu.

“VÜCUDUMUZU TARAMAMIZ LAZIM”

Vücuttaki benlerin önemine değinen Ertaş, “Halkımızın dikkat etmesi gereken belirli kurallar var. Öncelikle vücudumuzu bir taramamız lazım. Derinin üzerinde çıkan benler çok önemli. Bunlarda da asimetrik dediğimiz benin yarısının farklı görünmesi uyarıcı bir etken olmalı. Kenar düzensizlikleri ben açısından çok önemli. Bir bende kenar düzensizliği varsa bu da bizi uyarıcı olmalı. Renk ise bir bende homojen olması gerekiyor. Eğer renkli bir düzensizlik varsa ya da çok renk içerisinde yer alıyorsa bu konuda da dikkatli olmamız lazım. Bir başka dikkat edeceğimiz konu ise benin büyüklüğü. Bir ben kurşun kalemin arkasındaki silgiden daha büyükse bu da bizim için uyarıcı olması gerekir. Son uyarı olarak da benlerdeki değişimi fark etmemiz lazım. Benlerde bir değişim varsa bu da bizim için önemli. Yılda bir kez Dermatoloğa gidip muayene ettirilerek geleceğimizi koruyabiliriz. Sağlıklı bir gelecek derimizin takibinde yatmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ÖZELLİKLE BEYAZ TENLİLERİN GÜNEŞE DİKKAT ETMESİ GEREKİR”

Sıcak havalarda vatandaşların güneşe dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Ertaş, “Yılın her döneminde güneşe dikkat etmek gerekiyor. Özellikle beyaz tenlilerin güneşi daha çok dikkat etmesi lazım. Fakat herkesin dikkatli olması çok önemli. Bu açıdan öğle saatlerinde güneşe çıkmamak, mutlaka çıkmadan önce güneş koruyucularını kullanmaları, şapka, gerekirse şemsiye ile korunmalarını öneriyorum” dedi.