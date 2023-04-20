Benzin ve Motorine indirim beklentisi

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece (21.04.2023 saat 00:01) yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 92 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 76 kuruş indirim uygulanması bekleniyor.

Şu an 22,94 liradan satılan benzin indirim sonrası 22,02 liraya, 21 lira 68 kuruştan satılan motorinin litresi de 20 lira 92 kuruşa gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 22,94 TL. (İndirim uygulanmadan)

Motorin (dizel): 21,68 TL (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,50 TL.