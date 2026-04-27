Benzin ve motorine zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine ve benzine zam bekleniyor. Yarın gece yarısından itibaren (28.04.2026 saat 00:01) geçerli olacak şekilde motorinde 2 lira 28 kuruş, benzinde ise 3 lira 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 28.04.2026 saat 00:01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorine 2 lira 28 kuruş, benzine ise 3 lira 80 kuruş zam uygulanması bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 64.73 TL/LT (Beklenen zam öncesi) 
Motorin (dizel): 71.47 TL/LT (Beklenen zam öncesi) 
LPG (otogaz): 34.81 TL/LT

