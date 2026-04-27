Benzin ve motorine zam bekleniyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 28.04.2026 saat 00:01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorine 2 lira 28 kuruş, benzine ise 3 lira 80 kuruş zam uygulanması bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 64.73 TL/LT (Beklenen zam öncesi)
Motorin (dizel): 71.47 TL/LT (Beklenen zam öncesi)
LPG (otogaz): 34.81 TL/LT