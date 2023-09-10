Benzin ve motorine zam beklentisi

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzin ve motorine çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira, motorine ise 1 lira 50 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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  • 10.09.2023 10:45
  • Güncelleme: 10.09.2023 10:45
Benzin ve motorine zam beklentisi

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzin ve motorine zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre çarşamba gece yarısından itibaren (13 Eylül 2023 00:01) benzin litre fiyatına 1 lira ve motorinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruş zam uygulanacak.

Fiyat artışı ile beraber şu anda 37 lira 73 kuruştan satılan benzinin litresi 38 lira 73 kuruşa, motorin ise 38 lira 81 kuruştan 39 lira 31 kuruşa yükselecek. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 
Benzin: 37,73 TL (Zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 38,81 TL(Zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 17,58 TL.

1ha

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