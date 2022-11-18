Benzinde 3 gün arayla 2’nci indirim bekleniyor

Son günlerde Brent petrol fiyatı düşüş eğiliminde. 100 dolarlar civarından 90,11 dolar seviyesine geriledi. Bu değişiklik, akaryakıtta indirim beklentisi doğurdu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzine 17 Kasım’da uygulanan 77 kuruşluk indirimin ardından, yeni bir indirim beklentisi oluştu. Cumartesi gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde benzine 75 kuruş indirim bekleniyor. Şu an 22 lira 26 kuruştan satılan benzinin litresi indirim sonrası 21 lira 51 kuruşa düşecek. Motorin ve LPG’de ise fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım işletmeleri ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 22,26 TL (indirim uygulanmadan)

Motorin (dizel): 25,19 TL

LPG (otogaz): 10,79 TL.