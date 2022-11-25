Benzinde beklenen indirim kesinleşti

Benzine salı günü uygulanan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından dün 55 kuruş zam geldi. Bir gün arayla gelen indirim ve zammın ardından benzinde yine fiyat güncellemesi haberi geldi. Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına gelmesi beklenen 44 kuruş indirim kesinleşti. Motorin ve LPG otogazda ise şimdilik fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,95 TL (indirim uygulanmadan)

Motorin (dizel): 24,25 TL

LPG (otogaz): 10,79 TL.