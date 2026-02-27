Benzine 1,07 lira zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece (28.02.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 lira 7 kuruş zam gelmesi, litre fiyatının ise 60 lira 31 kuruşa yükselmesi bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzine bu gece (28.02.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 lira 7 kuruş zam gelmesi, 59 lira 24 kuruştan satılan benzinin litresinin 60 lira 31 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 59,24 TL (Beklenen zam öncesi)
Motorin (dizel): 62,47 TL
LPG (otogaz): 30,11 TL