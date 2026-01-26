Benzine 1.11 lira zam geliyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine bugün gece yarısından itibaren (27.01.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 lira 11 kuruşluk zam geliyor. 55 lira 08 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 56 lira 19 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,08 TL (Zam Öncesi)
Motorin (dizel): 59.32 TL
LPG (otogaz): 29,11 TL