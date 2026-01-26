Benzine 1.11 lira zam geliyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bugün gece yarısından itibaren (27.01.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 lira 11 kuruşluk zam geliyor.

Benzine 1.11 lira zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine bugün gece yarısından itibaren (27.01.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 lira 11 kuruşluk zam geliyor. 55 lira 08 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 56 lira 19 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,08 TL (Zam Öncesi) 
Motorin (dizel): 59.32 TL
LPG (otogaz): 29,11 TL

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yahyalı Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor
Yahyalı Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor
Kayseri'de Çiftçilere 12 Milyon TL'lik Tohum Desteği
Kayseri'de Çiftçilere 12 Milyon TL'lik Tohum Desteği
Talas'ın 7 Yıllık İstişare Geleneği Reşadiye'de Yapıldı
Talas'ın 7 Yıllık İstişare Geleneği Reşadiye'de Yapıldı
Kayseri'de Atık Su Çamurundan Elektrik Enerjisi Üretimi
Kayseri'de Atık Su Çamurundan Elektrik Enerjisi Üretimi
Kaymek Bahar Dönemi Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Kaymek Bahar Dönemi Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Metropol Başkanları yatırım ve istişare için bir araya geldi
Metropol Başkanları yatırım ve istişare için bir araya geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!