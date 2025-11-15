Benzine 1.14 TL zam geldi
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 1.14 TL zam geldi. Zam ile birlikte 55 TL 67 kuruştan satılan benzinin litresi 56 lira 81 kuruşa yükseldi.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi. Böylece 55 TL 67 kuruştan satılan benzinin litresi 56 lira 81 kuruş oldu.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;
Benzin: 56,81 TL
Motorin (dizel): 59,73 TL,
LPG (otogaz): 27,49 TL.