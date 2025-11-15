Benzine 1.14 TL zam geldi

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 1.14 TL zam geldi. Zam ile birlikte 55 TL 67 kuruştan satılan benzinin litresi 56 lira 81 kuruşa yükseldi.

Benzine 1.14 TL zam geldi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi. Böylece 55 TL 67 kuruştan satılan benzinin litresi 56 lira 81 kuruş oldu.  

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;  
Benzin: 56,81 TL
Motorin (dizel): 59,73 TL,
LPG (otogaz): 27,49 TL.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi
Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi
Kayseri barosu: 'Bu şehirde hiçbir kadının 'bir sonraki haber' olmasına izin vermeyeceğiz'
Kayseri barosu: “Bu şehirde hiçbir kadının "bir sonraki haber" olmasına izin vermeyeceğiz”
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi
Vali Çiçek, 'Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak'
Vali Çiçek, “Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak”
MEB'den genç girişimcilere istihdam fırsatı
MEB’den genç girişimcilere istihdam fırsatı
İncesu'da karla mücadele çalışmaları
İncesu’da karla mücadele çalışmaları
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!