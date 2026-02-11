Benzine 1.48 lira zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından (12.02.2026 saat 00:01'den) itibaren 1.48 lira zam gelmesi, 57 lira 40 kuruştan satılan benzinin litresinin 58 lira 88 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

Benzine 1.48 lira zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzine bu gece yarısından itibaren 1.48 lira zam gelmesi bekleniyor. Gelen bu zamla 59 lira 40 kuruştan satılan motorinin litresinin, 58 lira 88 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Fiyat güncellemesinin ise bugün gece yarısı 12.02.2026 saat 00:01'den itibaren geçerli olması öngörülüyor. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 57,40 TL (Beklenen zam öncesi) 
Motorin (dizel): 59.52 TL
LPG (otogaz): 29,91 TL

Haber Merkezi

