Benzine 1 lira 24 kuruş zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine yarın geceden (25 Ocak) itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 24 kuruş zam bekleniyor. Motorin ve LPG'de (otogaz) ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
- 24.01.2023 05:19
- Güncelleme: 24.01.2023 05:20
- 71
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt ürünlerinde hareketlenmeye sebep oluyor. Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün yukarı yönlü hareket etmesini sağlıyor. Bu durum da akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturdu.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre benzine 1 lira 24 kuruşluk zam bekleniyor. Yarın gece (25 Ocak) yarısından itibaren geçerli olması beklenen zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Şu an 20,86 liradan satılan benzinin litre fiyatı zam sonrası 22,1 liraya yükselecek. LPG ve motorinde ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor. Öte yandan 16 Ocak'ta benzine 66 kuruşluk zam gelmişti.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,86 TL (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 23,73 TL
LPG (otogaz): 10,89 TL.