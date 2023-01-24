Benzine 1 lira 24 kuruş zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine yarın geceden (25 Ocak) itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 24 kuruş zam bekleniyor. Motorin ve LPG'de (otogaz) ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

PAYLAŞ
  • 24.01.2023 05:19
  • Güncelleme: 24.01.2023 05:20
  • 71
Benzine 1 lira 24 kuruş zam bekleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt ürünlerinde hareketlenmeye sebep oluyor. Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün yukarı yönlü hareket etmesini sağlıyor. Bu durum da akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturdu.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre benzine 1 lira 24 kuruşluk zam bekleniyor. Yarın gece (25 Ocak) yarısından itibaren geçerli olması beklenen zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Şu an 20,86 liradan satılan benzinin litre fiyatı zam sonrası 22,1 liraya yükselecek. LPG ve motorinde ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor. Öte yandan 16 Ocak'ta benzine 66 kuruşluk zam gelmişti. 


Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
 
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,86 TL (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 23,73 TL
LPG (otogaz): 10,89 TL.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şase numarasını kaynakla nakil yaparken yakalandılar

Şase numarasını kaynakla nakil yaparken yakalandılar

Bütçelerinden aldıkları gıdalarla sokak hayvanlarını besliyorlar

Bütçelerinden aldıkları gıdalarla sokak hayvanlarını besliyorlar

Doğa, Bilim ve Kültür Temalı Sergi Açıldı

Doğa, Bilim ve Kültür Temalı Sergi Açıldı

Bünyan'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1- Erfa Çayıralan Esnafspor: 2

Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1- Erfa Çayıralan Esnafspor: 2

Kafasına kalas düşen işçi yaralandı

Kafasına kalas düşen işçi yaralandı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YRP'li Önder Narin'den Kur'an yakılması olayıyla ilgili miting teklifi

YRP’li Önder Narin’den Kur’an yakılması olayıyla ilgili miting teklifi

Akkışla'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Akkışla’da silahla vurulan genç hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
'Hırsızlık' suçundan aranan kişi yakalandı

‘Hırsızlık’ suçundan aranan kişi yakalandı

Benzine 1 lira 24 kuruş zam bekleniyor

Benzine 1 lira 24 kuruş zam bekleniyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İsveç'teki Türkiye büyükelçiliğinin önünde yine bu saldırının yapıldığı yerde Kur'an'a saygı programı yapılacak'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İsveç’teki Türkiye büyükelçiliğinin önünde yine bu saldırının yapıldığı yerde Kur’an’a saygı programı yapılacak”

11 yıl hapis cezası bulunan hırsız: 'Cezamın üstüne katlamaya çalışıyorum, 30'u tamamlayacağım'

11 yıl hapis cezası bulunan hırsız: 'Cezamın üstüne katlamaya çalışıyorum, 30'u tamamlayacağım'

Oto teybinde uyuşturucu ticareti

Oto teybinde uyuşturucu ticareti