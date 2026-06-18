Benzine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bugün gece (19.06.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 lira fiyat indirimi bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bugün gece (19.06.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 lira fiyat indirimi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 65.10 TL/LT (Beklenen indirim öncesi)
Motorin (dizel): 66.52 TL/LT
LPG (otogaz): 31.91 TL/LT