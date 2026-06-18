Benzine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bugün gece (19.06.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 lira fiyat indirimi bekleniyor.

Benzine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bugün gece (19.06.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 lira fiyat indirimi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 65.10 TL/LT (Beklenen indirim öncesi) 
Motorin (dizel): 66.52 TL/LT
LPG (otogaz): 31.91 TL/LT

Haber Merkezi

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