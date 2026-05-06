  • Benzine 2 lira zam, LPG'ye 1.33 lira indirim kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bugün gece (07.05.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 2 lira zam, LPG'ye de bu gece itibariyle 1.33 lira indirim gelmesi kesinleşti.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bugün gece (07.05.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 2 lira zam kesinleşti. LPG’ye ise bugün gece (07.05.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 lira 33 kuruş indirim gelmesi kesinleşti. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

Benzin: 65.90 TL/LT (Zam öncesi)
Motorin (dizel): 73.83 TL/LT 
LPG (otogaz): 34.81 TL/LT (Zam öncesi)

Haber Merkezi

