Benzine 2 lira zam, LPG'ye 1.33 lira indirim kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bugün gece (07.05.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 2 lira zam, LPG'ye de bu gece itibariyle 1.33 lira indirim gelmesi kesinleşti.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bugün gece (07.05.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 2 lira zam kesinleşti. LPG’ye ise bugün gece (07.05.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 lira 33 kuruş indirim gelmesi kesinleşti. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
Benzin: 65.90 TL/LT (Zam öncesi)
Motorin (dizel): 73.83 TL/LT
LPG (otogaz): 34.81 TL/LT (Zam öncesi)