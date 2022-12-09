Benzine 2'nci indirim kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 2 gün önce gelen 2 lira 13 kuruşluk indirimin ardından yeniden gelmesi beklenen indirim kesinleşti.

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  • 09.12.2022 19:06
  • Güncelleme: 09.12.2022 19:06
Benzine 2'nci indirim kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki aşağı yönlü dalgalanma akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansıyor. Brent petrol varili 76,5 dolar seviyelerine kadar geriledi. 
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece (10 Aralık) yarısından itibaren pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde benzine 72 kuruş indirim geldi.

İndirimle birlikte şu an 18,42 lira olan benzin, 17,64 liraya düşecek. LPG ve motorinde ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor. 8 Aralık'ta motorine 1,88 lira, benzine 2,13 lira indirim uygulanmıştı. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 18,42 TL (indirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 21,45 TL
LPG (otogaz): 10,82TL.

1ha

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