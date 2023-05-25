Benzine 3 gün arayla ikinci zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (26 Mayıs 2023 00:01) benzinin litre fiyatına 75 kuruş zam uygulanacak. Zamla beraber şu anda 21 lira 16 kuruştan satılan benzinin litresi 21 lira 91 kuruşa yükselecek. Benzine 23 Mayıs Pazartesi günü de 77 kuruş zam uygulanmıştı.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21,16 TL (zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 20,06 TL

LPG (otogaz): 10,72 TL.