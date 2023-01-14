Benzine 4 gün arayla ikinci zam: 21 lira sınırına dayanacak

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 4 gün arayla ikinci zam geliyor. 17 Ocak Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olacak şekilde 66 kuruş zam bekleniyor. Benzinin litresi 21 lira sınırına yaklaşacak.

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  • 14.01.2023 11:26
  • Güncelleme: 14.01.2023 11:26
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Benzine 4 gün arayla ikinci zam: 21 lira sınırına dayanacak

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturuyor. 

Sektör kaynaklarında edinilen bilgiye göre benzinde 66 kuruşluk zam bekleniyor. 17 Ocak pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Şu an 20,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı zam sonrası 20,79 liraya yükselecek. Benzine 13 Ocak’ta 79 kuruş zam gelmişti. Diğer akaryakıt grubu ürünlerinden LPG ve motorinde ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
 
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,13 TL(zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 22,63 TL
LPG (otogaz): 10,89 TL.

1ha

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