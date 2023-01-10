Benzine 63 kuruşluk indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt ürünlerinde hareketlenmeye sebep oluyor. Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün aşağı yönlü hareketlenmesine sebep oluyor. Brent petrolün varil fiyatı 79 dolarlar seviyesine kadar gerilemesi akaryakıt ürünlerinde de indirim beklentisi oluşturdu.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre benzinde 63 kuruşluk indirim bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen indirim pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Şu an 19,92 liradan satılan benzinin litre fiyatı indirim sonrası 19,29 liraya düşecek. LPG ve motorinde ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 19,92 TL (indirim uygulanmadan)

Motorin (dizel): 22,61 TL

LPG (otogaz): 10,89 TL.