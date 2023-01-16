Benzine 66 kuruşluk zam kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere gelmesi beklenen 66 kuruşluk zam kesinleşti. Böylelikle benzinin litresi 21 lira sınırına yaklaşacak.

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  • 16.01.2023 17:30
  • Güncelleme: 16.01.2023 17:30
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Benzine 66 kuruşluk zam kesinleşti

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarında zam gelmesine neden oluyor.

Sektör kaynaklarında edinilen bilgiye göre benzinde 66 kuruşluk zam kesinleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Şu an 20,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı zam sonrası 20,79 liraya yükselecek. Benzine 13 Ocak’ta 79 kuruş zam gelmişti. Diğer akaryakıt grubu ürünlerinden LPG ve motorinde ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
 
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,13 TL(zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 22,63 TL
LPG (otogaz): 10,89 TL.

1ha

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