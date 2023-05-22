Benzine 77 kuruşluk zam

 Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısı geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 77 kuruşluk zam kesinleşti. 

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  • 22.05.2023 19:19
  • Güncelleme: 22.05.2023 19:19
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Benzine 77 kuruşluk zam

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine beklenen zam kesinleşti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pazartesi (23 Mayıs 2023 00:01) gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 77 kuruş zam uygulanacak. Zamla beraber şu anda 20 lira 39 kuruştan satılan benzinin litresi 21 lira 16 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor. 
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 
Benzin: 20,39 TL (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 20,06 TL
LPG (otogaz): 10,72 TL.

1ha

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