Benzine 79 kuruş zam kesinleşti

 Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu geceden (13 Ocak) itibaren geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 79 kuruş zam kesinleşti. Motorin ve LPG'de (otogaz) ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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  • 12.01.2023 18:05
  • Güncelleme: 12.01.2023 18:05
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Benzine 79 kuruş zam kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt ürünlerinde hareketlenmeye sebep oluyor. Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün yukarı yönlü hareket etmesini sağlıyor. Bu durum da akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturdu.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre benzine 79 kuruşluk zam geldi. Bu gece (13 Ocak) yarısından itibaren geçerli olması beklenen zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Şu an 19,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı zam sonrası 20,12 liraya yükselecek. LPG ve motorinde ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor. Öte yandan 10 Ocak Salı günü benzine 63 kuruşluk indirim gelmişti. 


Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
 
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 19,33 TL (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 22,61 TL
LPG (otogaz): 10,89 TL.

1ha

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