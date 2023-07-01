Benzine büyük zam beklentisi

Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzine 4 Temmuz 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

Şu an litresi 24 lira 83 kuruştan satılan benzin zam sonrası 26 lira 94 kuruşa yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 24,83 TL (zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 24,66 TL

LPG (otogaz): 11,65 TL.