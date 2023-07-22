Benzine büyük zam beklentisi
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine pazartesi gece yarısından itibaren (25 Temmuz 00:01'den) 1 lira 99 kuruş zam bekleniyor.
- 22.07.2023 11:43
- Güncelleme: 22.07.2023 11:43
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Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzine 25 Temmuz 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 99 kuruş zam bekleniyor.
Şu an litresi 34 lira 88 kuruştan satılan benzin, zam sonrası 36 lira 87 kuruşa yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 34,88 TL (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 34,77 TL
LPG (otogaz): 13,89 TL.
1ha
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