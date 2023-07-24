Benzine büyük zam
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren (25 Temmuz 00:01'den) gelmesi beklenen 1 lira 99 kuruşluk zam kesinleşti.
- 24.07.2023 17:07
- Güncelleme: 24.07.2023 17:07
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Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzine 25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 99 kuruş zam geldi.
Şu an litresi 34 lira 88 kuruştan satılan benzin, zam sonrası 36 lira 87 kuruşa yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 34,88 TL (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 34,77 TL
LPG (otogaz): 13,89 TL.
1ha
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