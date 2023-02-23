Benzine gelen indirimin ardın motorine de indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine dün uygulanan indirimin ardından motorine de bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 59 kuruşluk indirim bekleniyor. 

PAYLAŞ
  • 23.02.2023 10:01
  • Güncelleme: 23.02.2023 10:01
  • 41
Benzine gelen indirimin ardın motorine de indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (24 Şubat 2023 / 00.01) geçerli olacak şekilde motorine 59 kuruşluk indirim bekleniyor. Önceki gece benzine de 49 kuruşluk indirim uygulanmıştı. 

Motorine beklenen indirimin uygulanmasıyla şu an 21 lira 92 kuruş olan fiyat 21 lira 33 kuruşa gerileyecek. LPG’de ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,98 TL
Motorin (dizel): 21,92 TL, (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 11,99 TL.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: 'Elbistan'da 'cenazeler defnedilmeyi bekliyor' haberi kesinlikle yalandır'

Vali Çiçek: “Elbistan'da 'cenazeler defnedilmeyi bekliyor' haberi kesinlikle yalandır”

İtfaiye ekiplerini karşılayan Büyükkılıç: 'Duygusal olmamak için taş olmak lazım'

İtfaiye ekiplerini karşılayan Büyükkılıç: 'Duygusal olmamak için taş olmak lazım'

Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Vali Gökmen Çiçek Elbistan'da da bildiğimiz gibi

Vali Gökmen Çiçek Elbistan’da da bildiğimiz gibi

Yıkılan bina sebebiyle kepenk kapatan esnaflar, 'Her geçen sürede bizim zararımız giderek artıyor'

Yıkılan bina sebebiyle kepenk kapatan esnaflar, “Her geçen sürede bizim zararımız giderek artıyor”

Kayseri Şeker'den 'Kızılay'a şeker sattı' iddiasına yanıt

Kayseri Şeker’den ‘Kızılay’a şeker sattı’ iddiasına yanıt

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine gelen indirimin ardın motorine de indirim bekleniyor

Benzine gelen indirimin ardın motorine de indirim bekleniyor

Kayseri 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde depremlerle sallandı

Kayseri 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde depremlerle sallandı

DAHA FAZLA
Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 3.9'luk deprem normal kırılmalardır

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 3.9'luk deprem normal kırılmalardır

Bakan Soylu son durumu açıkladı: Can kaybı 43 bin 556

Bakan Soylu son durumu açıkladı: Can kaybı 43 bin 556

Yine Sallandık: Kayseri'de deprem: 3,9

Yine Sallandık: Kayseri’de deprem: 3,9

Kaymakam Göçer: 'Sürdürülebilir bir hayat kurmaya gayret ediyoruz'

Kaymakam Göçer: “Sürdürülebilir bir hayat kurmaya gayret ediyoruz”

Deprem riskiyle boşaltılan Avukat Ahmet Ulucan okulunun yıkımına başlandı

Deprem riskiyle boşaltılan Avukat Ahmet Ulucan okulunun yıkımına başlandı