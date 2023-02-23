Benzine gelen indirimin ardın motorine de indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (24 Şubat 2023 / 00.01) geçerli olacak şekilde motorine 59 kuruşluk indirim bekleniyor. Önceki gece benzine de 49 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

Motorine beklenen indirimin uygulanmasıyla şu an 21 lira 92 kuruş olan fiyat 21 lira 33 kuruşa gerileyecek. LPG’de ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,98 TL

Motorin (dizel): 21,92 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 11,99 TL.