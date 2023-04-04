Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece (5 Nisan) yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam geldi. Zamla beraber şu anda 21 lira 84 kuruştan satılan benzinin litresi 22 lira 94 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,84 TL (zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 21,07 TL,

LPG (otogaz): 10,50 TL.