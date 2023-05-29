Benzine, iki defa ertelenen zam, kesinleşti

 Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine gelmesi beklenen iki zam, daha önce ertelenmişti. Yeni zammın 66 kuruş olarak seçimden sonra gelmesi bekleniyordu ve zam kesinleşti.

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  • 29.05.2023 17:45
  • Güncelleme: 29.05.2023 17:45
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Benzine, iki defa ertelenen zam, kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine beklenen zam kesinleşti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mayıs 2023 Salı – 00.01 itibariyle geçerli olacak şekilde benzine 66 kuruş zam uygulanacak. Zamla beraber şu anda 21 lira 16 kuruştan satılan benzinin litresi 21 lira 82 kuruşa yükselecek. 
Bu arada, benzine 26 Mayıs’ta 75 kuruş, 27 Mayıs’ta ise 43 kuruş olarak güncellenen zam iki defa ertelenmişti.  
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor. 
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 
Benzin: 21,16 TL (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 20,06 TL
LPG (otogaz): 10,72 TL.

1ha

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