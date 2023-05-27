Benzine, iki defa ertelenen zam, Salı günü bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mayıs 2023 Salı – 00.01 itibariyle geçerli olacak şekilde benzine 66 kuruş zam uygulanması bekleniyor. Zamla beraber şu anda 21 lira 16 kuruştan satılan benzinin litresi 21 lira 82 kuruşa yükselecek.

Bu arada, benzine 26 Mayıs’ta 75 kuruş, 27 Mayıs’ta ise 43 kuruş olarak güncellenen zam iki defa ertelenmişti.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21,16 TL (zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 20,06 TL

LPG (otogaz): 10,72 TL.